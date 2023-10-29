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Apple Watch'un son güncellemesi bataryayı hızlı bitiriyor

Apple akıllı saatleri için yeni işletim sistemi watchOS 10.1'i yayınladı. Birçok kullanıcı sürümü güncelledikten sonra hızlı şarj yediğini ve cihazın daha fazla ısındığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:51
Apple Watch'un son güncellemesi bataryayı hızlı bitiriyor
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Apple Watch kullanıcıları, son watchOS 10.1 güncellemesinin ardından pil ömrü sorunları ve aşırı ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar, Apple'ın eski ve yeni Apple Watch modellerini etkileyebiliyor.

Birçok kullanıcı, Apple Watch'larının pil ömrünün normalden çok daha hızlı tüketildiğini ve cihazlarının aşırı ısındığını belirtti. Twitter üzerinden şikayetlerini ifade eden kullanıcılar, pilin birkaç saat içinde tükenmesi ve cihazın hızla ısınması gibi sorunlar yaşadıklarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, şarj işleminin "Apple Watch sıcaklığı nedeniyle bekletildiği" bir uyarı aldıklarını da belirtti.

Bu sorunlar, Apple Watch Series 4 gibi eski modellerden en yeni Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi yeni modellere kadar farklı Apple Watch cihazlarını etkiliyor. İnsanlar bu sorunların watchOS 10.1 beta sürümünde de bulunduğunu ve Apple'ın bu sorunları çözemediğini iddia ediyorlar.

Apple, henüz bu pil ömrü sorunlarına veya aşırı ısınma sorunlarına dair bir açıklama yapılmadı.


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