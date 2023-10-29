Google 'varsayılan' kalmak için Apple’a servet ödedi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:07

Google’ın, pek çok cihazda varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a ve diğer üreticilere milyarlarca dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

The New York Times’ın anlaşma hakkında iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Google 2021 yılında Apple’ın en iyi arama motoru olarak kalmak için şirkete yaklaşık 18 milyar dolar ödedi. Bu rakam Apple’ın işletme kârının yaklaşık yüzde 15’ine eşdeğer.

Bloomberg’in haberine göre de, Google ve ABD Adalet Bakanlığı arasında devam eden dava, Google’ın 2021 yılında Apple da dahil olmak üzere cihaz üreticilerine varsayılan arama motoru olmak için ödediği toplam tutarın 26,3 milyar dolar olduğunu ortaya çıkardı.