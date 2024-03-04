Apple yeni ürünlerini tanıtıp fiyatlara zam yapabilir

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:03

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:03

Apple yeni iddialara göre bu hafta içinde Magic Keyboard ve Apple Pencil için yeni versiyonlarını tanıtacak. MacRumors'a konuşan bir kaynak tarafından ortaya atılan bilgilere göre Apple, basın bülteniyle yeni bir etkinlik düzenlemeden yeni cihazlarını tanıtacak.

Buradaki cihaz iddialarına göreyse iPad, Mac ve aksesuarlar öne çıkıyor.

APPLE'IN TANITMASI BEKLENEN YENİ ÜRÜNLERİ

Mart ve nisan ayında tanıtılması beklenen cihazlar arasında; M3 çipine sahip, OLED ekranlı daha ince kasaya sahip ve yatay odaklı ön mekarası bulunan MagSafe destekleyen iki yeni iPad Pro modeli gelecek. Bunun yanında ilk 12,9 inç ve M2 çipli iPad Air gelecek.

Apple Pencil dışında, M3 çipli, 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri de yolda.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için yeni renk seçeneklerinin de duyurulması bekleniyor.

Yeni bir Apple TV ve HomePod 2024'ün ilk yarısında karşımıza büyük ihtimalle çıkacak.