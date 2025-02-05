Apple yeni uygulamasını tanıttı! İşte Davet uygulaması

Yayınlanma: 05.02.2025 - 19:17

Güncelleme: 05.02.2025 - 19:17

Dijital olarak davetiye oluşturmak ve bütün tanıdıklarınızı etkinliğe kolayca dave etmesi fikrinden yola çıkan Apple, Invites adını verdiği uygulamayı geliştirmiş. Apple'ın bu yeni hizmeti, etkinlikleri ve toplantıları düzenleyerek istediğiniz kişilere bu davetiyeleri gönderebilmeye odaklanıyor.

APPLE'IN YENİ HİZMETİ: INVITES

Burada oluşturulan davetiye için galerinizden fotoğraf seçebiliyorsunuz. Davetiye için yazılacak şeye karar veremediyseniz de Apple'ın yazma araçlarından yardım alabiliyorsunuz.

Uygulamada ücret ödeyen iCloud hesapları davetiye oluşturabiliyor. Diğer kullanıcılar ise sadece davet alabiliyor.

Düzenlenen davetiyeler aynı zamanda iPhone'un Takvim uygulamasında da görünecek. Apple'ın burada bir sınırlaması da var. Her etkinlikte ya da organizasyonda en fazla 100 kişiye davetiye gönderilebiliyor. Bu da daha kalabalık etkinik düzenlemek isteyen kişileri sınırlayacak gibi duruyor.