Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekiyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:40

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi olan Apple, iPhone serisiyle büyük bir başarı yakaladı. Bu başarının temelinde yatan unsurlardan birisi de modellerinin uzun süreli çalışabilmesi gösterilebilir. Şirket, eski modellerine desteği uzun yıllar sürdürse de bir yerden sonra elini çekiyor.

APPLE, iPHONE 5C MODELİNİ ÖNÜMÜZDEKİ AY EMEKLİYE AYIRIYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple’ın 2013 yılında tanıttığı iPhone 5c, hiç kuşkusuz şirketin en renkli modellerinden birisi oldu. Ancak iPhone 5s kadar başarıya ulaşamayan model, yine de önemli bir kitle tarafından kullanıldı. Serinin uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkan cihaz için yolun sonu göründü.

Apple, 2020’nin Ekim ayında iPhone? 5c’yi “vintage ürün” kategorisine göndermişti. Vintage ürün kategorisindeki modeller, belirli bir düzeyde yedek parça ve onarım gibi hizmetlerden yararlanabiliyordu. Ancak şirket, 1 Kasım’da cihazı emekliye ayıracak. Böylece iPhone 5c’nin yedek parça üretimi ve onarım hizmeti iptal edilecek. Apple’ın emekliye ayıracağı bir diğer ürünü ise üçüncü nesil iPad mini olacak.

Öte yandan Apple, son dönemde emekliye ayıracağı modelleri arttırdı. Apple’ın web sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, yaklaşık sekiz yaşındaki iPhone 6 vintage listesine eklendi.