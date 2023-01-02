Apple, yıllar önce satın aldığı uygulamayı kaldırdı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:44

Apple, uygulama mağazasından bazı uygulamaları kaldırmaya devam ediyor. 2020 yılında satın aldığı hava durumu tahmini yapan uygulamayı kullanımdan kaldıracağını 2022 yılında duyuran şirket, 2023 yılının ilk günlerinde uygulamayı tamamen kaldırdı.

DARK SKY TAMAMEN KULLANIM DIŞI KALDI

Apple satın aldıktan sonra Android tarafta uygulamanın erişimi de kapatılmıştı.

Hatırlayacağınız üzere Dark Sky, geçtiğimi eylül ayında uygulama mağazasından kaldırıldı. Ancak yüklü olan cihazlarda kullanılıyordu. Şimdi ise Dark Sky tamamen kullanıma kapatıldı.

Şirket, Dark Sky kullanıcılarını başka uygulamaya yönlendiriyor. Yani Apple bu uygulamaya kendi uygulamasını entegre etti ve kullanıcılar Dark Sky'a tıklayınca direkt Hava Durumu uygulamasına gidiyor.