Yeni nesil Apple Pencil 'renkleri ve dokuları' algılayabilecek

01 Ocak 2023 Pazar, 15:29

Apple kısa bir süre önce, yeni nesil Apple Pencil ile kullanılacak bir optik sensör için patent başvurusunda bulundu. Sensör, kalemin bir öğenin yüzeyinde bulunan dokuyu ve rengi kopyalamasını sağlıyor.

Apple’ın yeni nesil iPad’ler ile birlikte satışa sunduğu ve özellikle tasarımcılar tarafından fazlasıyla rağbet gören ürünü Apple Pencil, ilk olarak 2015 yılında iPad Pro ile karşımıza çıkmıştı.

Daha sonra 2018 yılında Apple Pencil’in ikinci nesli gelmişti.

Yeni alınan bilgilere göre Apple, yeni bir elektronik cihaz için patent aldı ve bu patent, üçüncü nesil bir Apple Pencil geldiğine işaret ediyor. Apple'ın patent başvurusu, diğer öğelerin dokularını ve renklerini kopyalayabilen bir Apple Pencil içeriyor.

BİR YÜZEYİN RENGİNİ VE DOKUSUNU KOPYALAMAYA YARDIMCI OLACAK

Webtekno'nun haberine göre patent başvurusu yapan şirket, üçüncü nesil Apple Pencil, bir yüzeyin rengini ve dokusunu kopyalamasıma yardımcı olacak bir ışık sensörü ve bir ışık yayıcı içerecek. Üçüncü nesil Apple Pencil, çizim yaparken etrafınızdaki objelerin renklerini kopyalayıp çizimlerinizde kullanmanızı mümkün kılabilir.

Yeni bir Apple Pencil çıkaracak olsa bile Apple, bunu muhtemelen OLED ekrana sahip ilk iPad olacak olan 2024 iPad Pro çıkana kadar yapmayacak. Zira takdir edersiniz ki bir iPad piyasaya sürülmeden Apple Pencil’ın yeni neslinin gelmesi pek mantıklı olmaz.

Apple’ın daha önceden aldığı patentlere dayanarak renk kopyalama dışında bu cihazda mikrofon ve kamera da bulunacağı düşünülüyor.

