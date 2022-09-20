Apple yoğun talebe karşılık iPhone 14 Pro üretimini hızlandırıyor

20 Eylül 2022 Salı, 09:44

Yeni satışa çıkan iPhone 14 serisi hakkında Apple'ın vites arttırdığı konuşuluyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, tedarikçi firması Foxconn'dan iPhone 14 Pro için üretimi hızlandırmasını talep etti. Bu talebin arka planında ise cihaza olan yoğun ilgi sebep gösterildi.

iPhone 14 Pro sunduklarıyla ilgi çekiyor

Apple'ın tanıttığı yeni iPhone 14 serisi toplamda dört üyeden oluşuyor. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. 14 ve 14 Plus cihazlarına kıyasla Pro takısının olduğu iPhone'lar daha farklı özelliklere ve hatta tasarıma sahip. Hal böyle olunca Pro Max almayanların tamamı Pro modele yöneldi. Bu da üretimde hızlandırma talebinin sebebi oldu gibi duruyor.

Kuo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Apple'ın üretimi artırma talebinde bulunduğunu belirtti. Gelişmenin Pro modellerin daha fazla sattığı raporların yayımlanmasının ardından yaşanması ise şaşırtmadı. Kuo'nun aktardığına göre Apple iPhone 14 üretim hatlarını da iPhone 14 Pro modellerine geçirmek istiyor.