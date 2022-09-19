Fotoğraftan objeyi ayırmayı sağlayan iOS 16 özelliği çok sevildi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 19:51

Apple’ın kısa bir süre önce sunduğu iOS 16 güncellemesi bazı kullanıcıların sorun yaşamasına neden olmuş olsa da yine de sunduğu yenilikçi özellikler de var. Bunlardan biri olan ‘konuyu arka plandan kaldır’ özelliği yeni sunulmasına rağmen oldukça sevildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla iPhone kullanıcılarının bu özelliği çok sevdiği fark edildi.

iOS 16 ile gelen özellik sosyal medyada ses getirdi

Eğlenceli paylaşımlar da yapmayı sağlayan bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraflardan kolaylıkla objeleri çekmesine ve farklı fotoğraflarla birleştirip kolajlar hazırlamasına olanak sağlıyor. Bu özellik en çok internette ‘meme’ olarak adlandırılan viral paylaşımlarda kullanılacak gibi duruyor. Zira bu paylaşımlarda farklı görseller birbirleriyle birleştiriliyor ve komik içerikler ortaya çıkıyor.

Apple söz konusu özelliğini şu şekilde tanımlıyor:

‘’Kullanıcılar şimdi bir fotoğrafın süjesini basılı tutup arka plandan kaldırarak Mesajlar gibi uygulamalara yerleştirebiliyor. Bu özellik Ekran Görüntüsü, Hızlı Bakış, Fotoğraflar, Safari ve çok daha fazlasında çalışıyor.’’

Özellik şu anda halihazırda A12 Bionic işlemci ve üstü iPhone modellerinde yani iPhone Xs ve üstü modellerde kullanılabiliyor.