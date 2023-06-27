Apple zamlarına bir yenisi daha... iCloud'a yüzde 100 fiyat artışı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:15

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:15

ABD'li teknoloji şirketi Apple son zamanlarda Türkiye'de zamlar yapmaya başladı. Bir ayda 2 kere iPhone fiyatlarına zam yapan firma şimdi ise bulut servisi iCloud'a yaptı.

Türkiye'de binlerce abonesi bulunan iCloud serivisi yüzde 100 oranında zamlandı.

İşte yeni iCloud fiyatları: