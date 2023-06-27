Apple zamlarına bir yenisi daha... iCloud'a yüzde 100 fiyat artışı
Türkiye'de son zamanlarda Türk Lirası'nın dolar karşısında hızlı değer kaybedişi nedeniyle Apple teknolojik ürünlerine zam yapmıştı. Şimdi ise bulut servisine yüzde 100 oranında fiyat artışına gitti. İşte iCloud abonelikleri fiyatları...
ABD'li teknoloji şirketi Apple son zamanlarda Türkiye'de zamlar yapmaya başladı. Bir ayda 2 kere iPhone fiyatlarına zam yapan firma şimdi ise bulut servisi iCloud'a yaptı.
Türkiye'de binlerce abonesi bulunan iCloud serivisi yüzde 100 oranında zamlandı.
İşte yeni iCloud fiyatları:
|iCloud Saklama Alanı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|5 GB
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|50 GB
|6,49 TL
|12,99 TL
|200 GB
|19,99 TL
|39,99 TL
|2 TB
|64,99 TL
|129,99 TL
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