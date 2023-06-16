Apple'ın yeni patenti iPhone'u kılıfsız kullanmayı sağlayabilir
Apple'ın yeni aldığı ortaya çıkan bir patentinde çok hassas ve kırılgan olmasıyla bilinen iPhone'ların çok daha iyi hale gelebilir.
Apple imzalı iPhone'lar ekranların ve arka kasanın üst cam kaplamasının çizilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Bu sebeple kullanıcılar önde ekran koruyucu ve arka tarafta kasanın üst kısmını koruyucu bir kılıf olmadan iPhone'larını kullanmamayı tercih ediyor. Mikro çiziklerin özellikle iPhone ekranında yer alması pek çok kullanıcının 'ekranları değiştermesiyle' sonuçlanıyor olsa da Apple'ın aldığı yeni bir patent bu işin değişmesine vesile olabilir.
APPLE'IN ALDIĞI PATENT
AppleInsider'ın aktardığı Apple'ın patent başvurusunda iPhone'un çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmesi gündeme getiriliyor.
ABD Ticari Marka Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusunda yalnızca iPhone değil, aynı zamanda saatler, tabletler ve çeşitli yüzeylerde bu dayanıklılığın üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Farklı materyallerin kullanıldığı cihazlar farklı sonuçların doğmusına sebebiyet veriyor.
iPhone tarafında tercih edilecek birden fazla materyal işlerin değişmesini sağlayabilir ve hem dayanıklı hem de estetik yapısının korunması sağlanabilir.
Söz konusu patent heyecan yaratsa da hiçbir zaman karşımıza çıkmayabilir.
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