Apple kararını verdi, o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
Geçen günlerde düzenlenen WWDC 2023'de ilk kez tanıtılan iOS 17'ye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken; güncellemenin hangi modellere geleceği de belli oldu.
Teknoloji devi Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.
iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
IOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER
- Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
- Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
- Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
- Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
- Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
- Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
- El feneri parlaklık kaydırıcısı
IOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ
- iPhone 14 serisi
- iPhone 13 serisi
- iPhone SE 2023
- iPhone SE 2022
- iPhone 12 serisi
- iPhone 11 serisi
- iPhone XS ve XS Max
- iPhone XR
IOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENMEYEN CİHAZLAR
Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor:
- iPhone 8 ve 8 Plus
- iPhone X
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