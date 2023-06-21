Apple'ın logo savaşı: 111 yıllık şirkete dava açtı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:09

Wired tarafından paylaşılan bir habere göre Apple, kazanılması halinde 111 yıllık İsviçreli bir meyve şirketini logosundan vazgeçmeye zorlayacak bir dava açtı. Bir asırdan daha uzun bir süre önce kurulan Fruit Union Suisse, kendisini İsviçre ulusal bayrağını simgeleyen beyaz bir haç ile birlikte kırmızı bir elma logosuyla temsil ediyor. Ancak aleyhlerine açılan davayı kaybetmeleri halinde Fruit Union Suisse logosunu değiştirmek zorunda kalacak.

Chip'te yer alan haberde Fruit Union Suisse direktörü Jimmy Mariéthoz Wired'a verdiği röportajda, bunu anlamakta zorlandıklarını, buradaki amaçlarının gerçekten de bir elmanın haklarına sahip olmak olduğunu ve bunun herkes tarafından kullanılmasının özgür olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, teorik olarak her elma ile ilgili reklam yaptıklarında kaygan bir bölgeye giriyor olabileceklerini ekledi.

APPLE'IN LOGO KAVGASI YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Apple ilk kez böyle bir girişimde bulunmuyor. İsviçre Fikri Mülkiyet Enstitüsü'ne (IPI) göre Apple, Granny Smith elmasının siyah beyaz bir illüstrasyonu için başvuruda bulundu. Talep geçen yıl İsviçreli yetkililer tarafından kısmen onaylanmış ve elma gibi jenerik görüntülerin kamu malı olduğu belirtilmişti. Ancak Apple, Nisan 2023'te karara karşı temyiz başvurusunda bulundu. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün kayıtlarına göre Apple; Japonya, Türkiye, İsrail ve Ermenistan gibi diğer ülkelerde de benzer ticari marka taleplerinde bulundu.

2010 yılında Apple, küçük bir İsviçre market kooperatifine, elma logolarına asla ısırık işareti eklemeyeceğini beyan eden mahkeme dışı bir anlaşma imzalattı. Ancak her karar şirketin lehine sonuçlanmadı. 2012 yılında Apple, İsviçre demiryolu saatinin tasarımını kopyaladığının kanıtlanmasının ardından İsviçre Federal Demiryolları'na yaklaşık 20 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Ancak Apple, ticari marka başvurusu söz konusu olduğunda başka bir ligde yer alıyor. Tech Transparency Project tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, Microsoft, Facebook, Amazon ve Google'ın toplamından daha fazla ticari marka başvurusunda bulunmuş. Ancak bu durum Apple'ı tek suçlu yapmıyor, zira diğer şirketler de Windows, Nest ve Prime gibi genel terimleri markalaştırmış durumda.