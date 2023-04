Apple'da beklenen değişiklik yolda olabilir! Çalışmalar başladı

Apple önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerine yönelik çalışmalarını sürdürürken yeni detaylar ortaya çıktı. Hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği aldığı bir kararla evrensel şarj standardının oluşturulması gerektiğini söylemiş ve şirketlere de bu noktada çağrıda bulunmuştu.

Apple dışındaki neredeyse her şirket bu karara halihazırda zaten uyuyor. Yeni tanıtılan elektronik cihazların büyük bir kısmı artık USB-C ile şarj oluyor. Ancak Apple'ın bu konu hakkındaki görüşleri tam olarak bilinmiyordu. Bu standarda uyup uymayacağı konusu halen bilinmezken, Apple'ın USB-C bağlantılı kulaklıkların üretimine başladığı aktarıldı.

Theoretically the same way MFI Lightning works, just now is USB-C.

We rarely see it cuz Lightning has been here for a while and it has been bypassed.