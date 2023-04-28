Apple'da beklenen değişiklik yolda olabilir! Çalışmalar başladı

Apple'ın alınan karar sonrası USB-C'ye kesin olarak geçip geçmeyeceği halen bilinmiyor ancak çalışmaların başladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:35
Apple'da beklenen değişiklik yolda olabilir! Çalışmalar başladı
Abone Ol google-news

Apple önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerine yönelik çalışmalarını sürdürürken yeni detaylar ortaya çıktı. Hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği aldığı bir kararla evrensel şarj standardının oluşturulması gerektiğini söylemiş ve şirketlere de bu noktada çağrıda bulunmuştu.

APPLE KARARINDAN DÖNÜYOR OLABİLİR Mİ?

Apple dışındaki neredeyse her şirket bu karara halihazırda zaten uyuyor. Yeni tanıtılan elektronik cihazların büyük bir kısmı artık USB-C ile şarj oluyor. Ancak Apple'ın bu konu hakkındaki görüşleri tam olarak bilinmiyordu. Bu standarda uyup uymayacağı konusu halen bilinmezken, Apple'ın USB-C bağlantılı kulaklıkların üretimine başladığı aktarıldı.

 

Söylendiği kadarıyla kablosuz kulaklıklarına alternatif olarak USB-C kulaklıklar geliştiriyor. Twitter'da artaya atılan iddialarda şirket Made for iPhone(MFi) "iPhone için üretildi" kapsamında şirketlerle anlaşacak.

Daha önce farklı sızıntılarla gündeme gelen ShrimpApplePro konu hakkında yaptığı paylaşımda sadece kablolu kulaklıklar için değil diğer aksesuarlar için de benzer çalışmaların başladığını aktardı.


apple Apple 2023 Apple USB-C Kablolu kulaklıklar

İlgili Haberler

Apple, MacOS'dan Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı

Apple, MacOS'dan Bitcoin Whitepaper'ını kaldırdı
Apple yeni Mac'ler üzerinde çalışıyor! Neler yolda?

Apple yeni Mac'ler üzerinde çalışıyor! Neler yolda?
Apple’ın yeni işlemcisi geliyor!

Apple’ın yeni işlemcisi geliyor!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler