Apple yeni Mac'ler üzerinde çalışıyor! Neler yolda?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple üc yeni Mac modeli üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:55
Apple yeni Mac'ler üzerinde çalışıyor! Neler yolda?
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Apple'ın daha duyurmadığı Mac modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Find My yani Bul uygulamasının dosyalarında üç yeni Mac modelinin görüldüğü ortaya çıktı. Bu Mac modellerinin de masaüstü olarak tasarlanması gündemde.

PEKİ, YENİ MAC'LER YOLDA OLABİLİR Mİ?

Tespit edilen kodlardan cihazların özellikleri belli olmasa da, Mac14 isimlendirmeleri ortaya çıkıyor. Farklı boyutları temsil ettiği düşünülen sayılar da bulunan bu kodların aslında 'Bul' uygulaması üzerinden devre dışı bırakılmasını gözler önüne seriyor.

Bu kodların yayılmasıyla da Apple yeni masaüstü Mac modelleri üzerinde çalıştığı söylentisi ortaya çıktı.

 

Konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da daha önceki sızıntılar Mac Pro'nun geliştirildiğini ortaya koymuştu. Mark Gurman'ın tahminlerine göre bu model, ilerleyen dönemde karşımıza çıkacak. Gurman'a göre bu tarih 2024. 


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