Apple yeni Mac'ler üzerinde çalışıyor! Neler yolda?

Apple'ın daha duyurmadığı Mac modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Find My yani Bul uygulamasının dosyalarında üç yeni Mac modelinin görüldüğü ortaya çıktı. Bu Mac modellerinin de masaüstü olarak tasarlanması gündemde.

Tespit edilen kodlardan cihazların özellikleri belli olmasa da, Mac14 isimlendirmeleri ortaya çıkıyor. Farklı boyutları temsil ettiği düşünülen sayılar da bulunan bu kodların aslında 'Bul' uygulaması üzerinden devre dışı bırakılmasını gözler önüne seriyor.

Bu kodların yayılmasıyla da Apple yeni masaüstü Mac modelleri üzerinde çalıştığı söylentisi ortaya çıktı.

Mac14,8, Mac14,13 and Mac14,14 spotted in Find My configuration. I think they are in a list of devices where "you left your device behind" should be disabled, so they're likely desktops (Mac Studio?).