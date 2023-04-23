Apple’ın yeni işlemcisi geliyor!
Apple’ın bilgisayarlarında kullanacağı yeni işlemcisi M3’ün seri üretime geçtiği açıklandı. Ayrıca M3’ün piyasaya sürüleceği tarih de belli oldu.
ABD’li teknoloji devi Apple yeni işlemcisini çıkarmaya hazırlanıyor. M3 adlı işlemciyi Apple bilgisayarlarında kullanacak. Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo tarafından Apple’ın M3 işlemcilerin seri üretime geçeceği tarih açıklandı.
Ming-Chi Kuo’a göre Apple yeni işlemcilerini 2023 yılının 2. yarısında seri üretime geçecek.
M3 Pro ve M3 Max versiyonları ise Bloomberg’den Mark Gurman’a göre 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek.
Apple’ın M3 işlemcisinde 3nm’lik bir çip olması bekleniyor. M3 işlemcinin gelecek nesil 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, 24 inç iMac ve Mac Mini’lerde kullanılacağı tahmin ediliyor.
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