Apple'da zam yağmuru devam ediyor! Fiyatlar tekrar arttı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 08:13

Güncelleme: 10.07.2023 - 08:13

Apple'ın bir süredir arka arkaya zamlar yaptığı haberleriyle başlıyoruz uyanıyoruz. Apple da yeni açıklanan KDV kararı ile fiyatlarını güncellemeye gitti. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı kararı ile KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmıştı. Bu kararla pek çok kalemde ürünlere zam gelmişti. Bu zam yağmurundan Apple da nasibini aldı ve fiyatlarını geçen haftalarda güncelleyen Apple, tekrar bir zam yaparak mayıstan bu yana dördüncü kez zam yapmış oldu.

APPLE'IN ARKA ARKAYA DÖRDÜNCÜ ZAMMI

Şirket önceki yıllarda zam yapsa dahi bu kadar kısa süre içinde fiyat güncellemesine gitmiyordu. Güncellenen liste ile artık iPhone 14'ü 48 bin 304 TL'den başlayan fiyatlara satın alabiliyorsunuz.

Güncel iPhone 14 fiyatları:

iPhone 14 128 GB 48.304 TL

iPhone 14 256 GB 52.372 TL

iPhone 14 512 GB 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL

En pahalı iPhone 87 bin 457 TL'ye kadar çıktı.

iPhone 13 tarafında ise en uygun fiyatlı 128 GB'lı iPhone 13 mini onun da fiyatı şu anda 36 bin 609 TL. iPhone 13'ün 128 GB versiyonu 40 bin 677 TL'yken, iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 36 bin 609 TL olarak kayıtlara geçiyor.

En uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılan iPhone SE ise 24 bin 914 TL'den başlıyor.