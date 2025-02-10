Apple'dan 11 Şubat'ta bir sürpriz gelebilir

Yayınlanma: 10.02.2025 - 07:42

Güncelleme: 10.02.2025 - 07:42

Apple'ın yeni nesil cihazlarını 11 Şubat'ta piyasaya süreceği iddia edildi. Apple hakkında haberleriyle bilinen Bloomberg'ün yeni haberine göre Apple 11 Şubat'ta yeni nesil iPhone SE modelini ve PowerBeats Pro'nun yeni versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Muhtemelen büyük bir etkinlik ile değil küçük bir duyuru ile tanıtım yapılacak.

APPLE YENİ CİHAZALRINI TANITMAYA HAZIRLANIYOR

En son 2022 yılında uygun fiyatlı iPhone tanıtan Apple'ın bu cihazı uzun bir süredir bekleniyor. Beklenenlere göre isimlendirmesi bile değişebilecek olan iPhone SE serisinin USB-C portu olacak. Cihazın genel hatlarıyla iPhone 14'e benzeyebileceği söyleniyor.

Hatta iddiaların büyük bir kısmı telefonda Apple Intelligence'ın kullanılabileceğine işaret ediyor. SE serisi özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda büyük rağbet görüyor. Yeni nesil versiyon tanıtıldığında beklenen yükseltmeleri alırsa beklenenden fazla talep görebilir.

Öte yandan PowerBeats Pro 2'nin de yeni nesil uygun fiyatlı iPhone ile birlikte tanıtılması bekleniyor. İlk nesil tanıtıldıktan tam 6 yıl sonra Beats markalı kulaklıklara bir yenisi eklenecek.