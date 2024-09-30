Apple'ın yapay zekası iPhone'larda ne kadar yer tutacak?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:16

Apple Intelligence'ı duyuran Apple, her iPhone'a gelmeyeceğini duyurmuştu. Bunun nedeni ise kaplayacağı alan ve isteyeceği yüksek güçtü. Yani düşük depolama alanı ve düşük RAM yapay zekanın kullanımının önünde engeldi.

APPLE INTELLIGENCE DEPOLAMA ALANINDA YER KAPLAYACAK

Bu yüzden yeni dönem iPhone'larda kullanılabilecek olan AI için 4 GB depolama alanı gerektiği açıklandı. Yeni güncellemeler geldikçe ve ihtiyaçlar karşılandıkça AI için gerekecek depolama alanı da artacak.

iPhone 16'larda kullanılabilecek olan yeni yapay zeka sistemi, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de çalışabilecek. Yani iPhone'u 128 GB gibi depolama alanıyla satın alanlar ilerleyen yıllarda güncellemelerle beraber depolama alanı konusunda sorun yaşamaya başlayacak.