Apple'dan beklenmedik zam: 'İlk kez...'
Tüm dünyada işletim sistemlerinin son sürümlerini paylaşan teknoloji devi Apple, ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek “Apple Music ve TV+” hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdı.
Apple, önceki gün iOS, iPadOS ve macOS gibi tüm cihazları için geliştirdiği işletim sistemlerinin yeni sürümlerini yayımladı. Hemen ardından ise global bir zam yaptı.
Bloomberg HT'nin haberine göre; Apple Inc., ABD’de artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek “Music ve TV+” hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdığını duyurdu. Şirket ayrıca, “Apple One” paketlerine de zam yaptıklarını bildirdi.
Şirket, Apple Music'in aylık fiyatını 9,99 dolardan 10,99 dolara çıkararak, Spotify Technology ve Amazon’un sunduğu hizmetlerinden daha pahalı hale getirdi.
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“Apple TV+”ın fiyatını ise 4,99 dolardan 6,99 dolara çıkaran şirket, rakipleri olan Netflix ve Warner Bros.’dan daha düşük fiyattan hizmet sunmaya devam edecek.
Şirket ayrıca, “Apple One” paketini 2 dolar artırarak 16,95 dolara çıkardığını açıkladı.
Apple son yıllarda, şirket satışlarının neredeyse dörtte birini oluşturan hizmetlerden daha fazla gelir elde etmeyi amaçladığını duyurmuştu.
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