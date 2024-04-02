Apple'ın iOS 18'i için konsept videosu hazırlandı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:07

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:07

Apple'ın haziran ayında tanıtmaya hazırlandığı iOS 18 için yeni bir konsept videosu hazırlandı. Sızdırılan ve resmi olarak duyurulan özelliklerin eklendiği konsept videoda işletim sisteminin nasıl görüneceği gözler önüne seriliyor.

iOS 18 NASIL OLACAK?

Apple, WWDC 2024 etkinliği kapsamında yeni iOS 18'i tanıtacak. YouTube'da yer alan Cottpro adlı kanal ise iOS 18'in nasıl olacağını sızdırılan özelliklerden çıkarım yaparak videolaştırdı.