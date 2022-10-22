Apple'dan ilginç hamle: Güncellemeyle performansı düşürüldü
Apple yaptığı güncellemelerle eleştiriliyor. iPhone tarafında iOS 16 ile bozulan bazı sistemlere ek olarak AirPods Max'e gelen güncelleme performansı düşürdü.
Apple'ın premium sınıfında değerlendirilen kulak üstü kablosuz kulaklığı Türkiye'de AirPods'lar kadar popüler olmasa da hatırı sayılır kullanıcı sayısına sahip. Haliyle yapılan güncellemeler de önemli. Yeni yapılan bir güncelleme ile AirPods Max'in ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin performansı düştü.
YENİ GÜNCELLEME TEST EDİLDİ: PERFORMANS DÜŞÜŞÜ VAR
Türkiye'de yaklaşık 14 bin 499 TL'lik bir fiyat etiketiyle satın alınabilen cihaza yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sonrasında kullanıcıların 'performans tarafında düşüş' yaşadığı bildirildi. Yapılan testler sonucunda da yeni yapılan güncelleme sonrası bu performans düşüşünün yaşandığı fark edildi.
Ürünü test eden RTINGS, 4E71 sürümünü özel cihazları da devreye alarak test etti. Bu testlerin sonucunda ise cihazın güncelleme sonrasında performans kaybettiği ortaya çıktı.
Yabancı kaynaklara göre Apple konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak sorun Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya kanalında eleştirildi.
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