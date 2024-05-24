Apple'dan iOS 17.5'teki sorun hakkında açıklama yaptı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:42

Güncelleme: 24.05.2024 - 13:42

Apple'ın sorunlarla dolu iOS 17 güncellemesinin artık son versiyonları yayınlanırken, iOS 17.5 ile kullanıcılar eskiden silmiş oldukları fotoğrafların iCloud'a yüklendiğini fark etmişti. Bazı fotoğraflar 2010'lu yıllardan geri geliyordu bazıları ise 2018'lerden... Eski ve yeni farklı iPhone modellerini etkileyen sorun için iOS 17.5.1 güncellemesi yayınlayan Apple, sorunla ilgili açıklamada bulundu.

APPLE, SİLİNEN FOTOĞRAFLARIN NEDEN GERİ GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Apple, iOS 17.5.1 güncellemesini yaşanan sorunu çözmek için yayınlamıştı. Ancak açıklama notlarında sorunun ayrıntılı açıklaması yazmıyordu.

Buna göre, veritabanının bozulmasından kaynaklanan sorun ayrıntılı şekilde açıklandı. Burada yaşanan sorun dosya sisteminde bulunan bulunan bozuk veritabanı girişinden kaynaklanıyor. Dosyalar, sebebiyle fotoğraflar tamamen silinmiyor ve iCloud Fotoğraflar ile de senkronize olmuyor ve yalnızca cihazda tutuluyor.

Apple, sorunu gündeme taşıyan Reddit gönderisine de cevap verdi. Kullanıcı ne yapılırsa yapılsın fotoğrafların geri yüklendiğini söylüyordu. Kullanıcıya bu iddianın yanlış olduğunu söyleyen Apple, Ayarlar>Genel>Aktar>Sıfırla>Tüm İçeriği ve Ayarları Sil adımları takip edilerek bir cihazın tamamen silinmesinden sonra tüm dosyaların ve içeriğin kalıcı olarak silindiğini özellikle belirtiyor.

Apple'ın bu şekilde cevap vermesinin ardından Reddit'te yer alan gönderi silindi.