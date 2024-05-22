iOS 17.5.1 yayınlandı! Korkutan sorun ortadan kalktı

Apple geçenlerde sunduğu iOS 17.5 güncellemesi için bir düzeltme yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:24
iOS 17.5.1 yayınlandı! Korkutan sorun ortadan kalktı
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Apple, kısa bir süre önce iOS 17.5 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme ardından bazı kullanıcılarda sorunlar baş göstermişti. Bu sorun da bildirildiği kadarıyla kullanıcıların uzun zaman önce silmesine rağmen bazı fotoğrafların geri gelmeye başlamasıydı.

iOS 17.5.1 GÜNCELLEMESİ FOTOĞRAF SORUNUNU ÇÖZÜYOR

iOS 17.5 güncellemesi ile gelen bu sorun, silinmesine rağmen eski fotoğrafların iCloud'a tekrar yüklenmesine neden oldu. Hem de farklı iPhone modellerinde farklı tarihler bildirildi. 

Sorunu fark edip çözmek isteyen Apple, iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı. Bu sayede yaşanan sorunun ortadan kalkması ve bazı hata düzeltmelerinin giderilmesi bekleniyor. Bu bildirilen sorunun kaynağı tam olarak açıklanmasa da 'fotoğraflar veritabanındaki bir sorunun' buna yol açtığı tahmin ediliyor.


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