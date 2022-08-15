Apple'dan iPhone kullanıcılarını sinirlendirecek karar: Reklam politikası genişliyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:32

Apple'dan iPhone cihazlar için reklamları genişletme kararı aldı. Apple'ın mevcut reklam çalışmaları, iPhone, iPad ve Mac'teki uygulama mağazası App Store'un beraberinde News ve Stocks (Borsa) uygulamalarının içindeki görüntülü reklamlardan oluşuyor.

App Store'da ayrıca Google benzeri arama ağı reklamları da bulunuyor. Apple yakın zamanda Major League Baseball ile yaptığı "Friday Night Baseball" anlaşması nedeniyle TV+'ın içine de reklam koydu.

BU KARAR IPHONE KULLANICILARINI KIZDIRABİLİR

Şirket reklam gösterme konusunda başka çalışmalar da yapıyor. iPhone 14 için çalışmalarını sürdüren Apple, iddialara göre reklamları iPhone ve iPad cihazlarının yeni alanlarına doğru genişletmeye hazırlanıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; Apple, Haritalar'da arama ağı reklamlarını dahili olarak test etti. Bu reklamların, bir restoran, mağaza veya yakındaki diğer işletmeler için arama yaptığınızda öneriler çıkarabileceği söylendi.

Mark Gurman, "iPhone üreticisinin sonunda arama ağı reklamlarını Haritalar'a getireceğine inanıyorum. Ayrıca muhtemelen onları Apple Books ve Apple Podcast'lere de ekleyecek" dedi.

REKLAM TERCİHLERİ

Gurman, Apple TV+ için de bir reklam iddiası ortaya atarak, şirketin, hem Netflix hem de Disney+'ın bu yılın sonuna kadar yapmayı planladığı daha düşük fiyatlı ancak reklamlı bir plan oluşturmayı tercih edebileceğini söyledi.

Apple, geçen eylül ayında, Meta ve Snap gibi sosyal platformlara sahip şirketlere milyarlarca dolara mal olan kendi Uygulama Takibi Şeffaflığı (ATT) politikasını hayata geçirmişti.

Böylece kişiselleştirilmiş reklam başta olmak üzere, uygulamaların kendilerini takip etmeye izin verip vermediklerini kullanıcılara sormaya başlamıştı.