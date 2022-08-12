Telegram'dan Apple'a sert çıkış
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın patronu Pavel Durov, Apple'a sert çıktı. Uygulama için büyük bir güncelleme hazırladıklarını söyleyen Durov, Apple'ın bu güncellemeyi 2 haftadır hiçbir sebep göstermeden onaylamadığını belirtti. Telegram, 2018'de de benzer bir sorun yaşamıştı.
Son yılların popülerleşen anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın patronu Pavel Durov, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a kan kustu. Önemli iddialar dile getiren Pavel Durov, dünyanın en büyük 10 uygulamasından bir tanesi bile böyle şeylere maruz kalıyorsa, küçük geliştiricilerin durumunu hayal bile edemediğinden bahsetti.
Pavel Durov'a göre Telegram, büyük bir güncelleme hazırladı. Bu güncelleme, App Store'daki yerini almadan önce de Apple'ın kontrol birimine gönderildi. Ancak ilginçtir ki Apple, Telegram'a tam 2 haftadır dönüş yapmıyor. Apple'ın neden böyle bir tavır takındığı bilinmezken, Pavel Durov cesaretlerinin kırıldığını söylüyor.
"DEVRİM YAPMAK ÜZEREYDİK"
WebTekno'da yer alan habere göre; Telegram için hazırlanan güncellemenin detayları bilinmiyor. Şirket bugüne dek, yaklaşmakta olan güncelleme ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak Pavel Durov, bu güncellemenin çok önemli ve majör bir güncelleme olduğunu söylüyor.
Telegram CEO'suna göre güncelleme, “insanların kendilerini mesajlaşmada nasıl ifade ettikleri konusunda devrim yapmak üzere”ymiş. Apple ise bu güncellemeye sekte vuruyor.
“Dünyanın en popüler 10 uygulamasından biri olan Telegram bu sorunu yaşıyorsa, daha küçük uygulama geliştiricilerinin yaşadığı zorlukları ancak hayal edebilirsiniz” diyen Pavel Durov, Apple'dan ivedilikle dönüş beklediklerini söyledi.
BU İLK DEĞİL...
Apple ile Telegram arasındaki güncelleme sorunu ilk kez yaşanmıyor. 2018 yılında yine aynı sorunu yaşayan Durov, konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve Apple'a tepki göstermişti. O tepkiden hemen bir gün sonra, güncelleme onaylanmış ve kullanıcılara sunulmuştu.
Pavel Durov, 2018'de uyguladığı taktiğin bugün de işe yarayacağını düşünüyor.
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