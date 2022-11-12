Apple'dan Twitter için uyarı: Durdurun

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:54

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından aldığı tartışmalı kararlar nedeniyle Apple'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Shiftdelete'in haberine göre, Apple'ın reklam ajansıOmnicom, müşterilerine Twitter’da marka güvenliği riskine neden olacak bir istikrarsızlık durumunda olduğunu açıkladı. Şirket, 'Twitter - Devam Eden Marka Güvenliği Endişeleri' başlıklı not ile müşterilerine platformdaki reklamları kısa vadede duraklatmalarını tavsiye etti.

Apple tarafından müşterilerine gönderilen e-posta içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

"Müşterilerimizin marka güvenliğine yönelik riskin, çoğu kişinin kabul edilemez bulabileceği bir düzeye keskin bir şekilde yükseldiğine dair kanıtlar mevcut. Twitter’ın bu sorunların süreç içerisinde operasyonları, ürünleri, marka güvenliğini ve platformdaki müşteri yatırımını hiçbir şekilde etkilemeyeceğine dair bize telkinde bulundu. Ancak şirket bu konuda çalışanların kişilerin çoğunu işten çıkardı ve güven kaybı yaşattı"