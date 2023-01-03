iPhone kullanıcıları dikkat: Apple'dan yeni 'zam' açıklaması

03 Ocak 2023 Salı, 09:28

ABD merkezli teknoloji devi Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümüne çok önemli bir güncelleme yaptı.

Bu güncelleme, çok yakın bir tarihte Apple servis ücretlerine yüklü bir zam geleceğini gözler önüne seriyor.

Eğer sahip olduğunuz iPhone'un bataryasını değiştirmeyi düşünüyorsanız, bu düşünceyi 1 Mart 2023'ten önce hayata geçirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yeni ve zamlı fiyat listesine göre faturalandırılacaksınız.

DEV ZAM YOLDA

WebTekno'nun haberine göre; Apple'ın resmi internet sitesindeki duyuruya göre batarya değişim maliyetleri, 1 Mart 2023 itibarıyla tam 540 TL zamlanacak.

Böylelikle tüketicilerin ödeyeceği tutar, yüzde 53 civarında yükselmiş olacak. Apple, iPhone 14 ailesi için herhangi bir fiyat artışı yapmayacağını da açıkladı. Yani bu zam, sadece 'eski' iPhone modelleri için geçerli.

ZAM SONRASI iPHONE BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

Kaynak: WebTekno

(*): Apple'ın internet sitesinde yer alan "Ücret Tahmini Alın" aracı, bir serideki tüm modeller için aynı batarya değişim ücreti maliyeti göstermektedir. Yani telefonunuz için önemli olan kriter, hangi seriye ait olduğu.

Apple'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirme şu şekilde:

"Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14'ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır."

Apple'ın internet sitesi, iPhone 14 için de batarya değişim ücretlerini gösteriyor. Buna göre iPhone 14 ailesinin tüm modelleri için belirlenen tahmini batarya değişim ücreti, 2.119 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.