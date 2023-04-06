Apple'ın 2027'ye kadar yol haritası sızdırıldı! iPhone 18 pro...

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:00

iPhone 2027 yılında nasıl görünecek?

Apple'ın akıllı telefonunun bundan birkaç ay sonra nasıl görüneceğine dair çok sayıda ipucuna zaten sahip olsak da, DSCC analistleri Apple'ın bundan sonra tanıtacağı teknolojiler de dahil olmak üzere önümüzdeki yılların iPhone yol haritasını ortaya koyan bir makale yayınladı.

APPLE'IN FARKLI PLANLARI VAR

Chip'te detaylarına yer verilen makalede Ross Young, Apple'ın iPhone 14 Pro için yeni delik + hap tasarımını planladığını ve normal modelin aynı çentik tasarımına bağlı kalacağını söyleyen ilk kişi olduğu da yazıyor. Şimdiyse, Apple'ın 2027 yılına kadar neler planladığını ortaya koymuş durumda. Görünüşe bakılırsa şirket, gelecekte tüm modeller için ekran altı sensörler, Always-On display ve ProMotion gibi Pro özellikleri üzerine çalışıyor.

Apple'ın planları ertelenmezse, gelecekteki iPhone Pro modelleri şunlarla karşımıza çıkacak:

2024: Hap şeklinde ekran kesiği

2025: Panel altı Face ID + delik

2026: Panel altı Face ID + delik

2027: Panel altı Face ID + panel altı kamera

Eğer bu yol haritası doğru çıkarsa, üzerinde herhangi bir delik bulunmayan ilk iPhone Pro modelini 2027 yılında göreceğiz. Başka bir deyişle iPhone 18 Pro ile - eğer Apple isim trendini sürdürürse - nihayet tüm sensörleri ekranın arkasına gizlenmiş tam ekran bir iPhone'a sahip olacağız.

Not: Ana görsel temsilidir.