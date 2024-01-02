Apple'ın 85 milyar dolarlık geliri tehlike altında! Neden?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:23

Apple, 2024 yılında sancılı bir dönemden geçecek gibi görünüyor. Zira analistlerin tahminlerine göre Apple, 85 milyar dolarlık servis gelirinin ciddi bir bölümünü kaybedebilir. Peki neler yaşanıyor da böyle bir durum mümkün?

Webtekno'nun Financial Times'tan aktardığı habere göre 2023 yılı, teknoloji şirketleri açısından zorlu geçti. ABD ve Avrupa Birliği tarafından alınan kararlar ve davalar, şirketleri zora soktu. İşte 2023 yılında yaşananların uzantısı, 2024'te Apple'ı zora sokabilir gibi görünüyor.

İLK KONU GOOGLE'A YÖNELİK DAVA

Google, uzun zamandır bir antitröst davası ile mücadele ediyor ve bu mücadelenin ucu Apple'a da dokundu. Mahkemeye verilen bilgilere göre Google, Apple'ın cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için şirkete 26 milyar dolardan fazla para ödüyor. Apple bu parayı servis gelirleri kapsamında işliyor. Eğer Google ile Apple arasındaki anlaşmanın sonlandırılması gerekirse Apple'ın 85 milyar dolarlık servis gelirinin neredeyse dörtte biri, buhar olabilir.

İKİNCİ KONU AVRUPA BİRLİĞİ BASKISI

Avrupa Birliği, 2023 yılında Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemelerle teknoloji şirketlerini köşeye sıkıştırdı. Bu bağlamda; Apple'ın App Store üzerinden kullanıcılar üzerindeki hakimiyeti de Avrupa Birliğini rahatsız eden hususlar arasında. Olur da Apple, üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemeye izin vermek zorunda kalırsa gelirlerde yine düşüş olur.

Yukarıdaki tablo, Apple'ın cihaz satışları ile servis gelirlerinin kıyaslamasını gösteriyor. Tabloda da görebileceğiniz üzere servis gelirleri, 2018 yılından beri istikrarlı bir şekilde yükseliyor ve artık 100 milyar dolara merdiven dayamış durumda. Eğer bu gelir düşerse Apple'ın nasıl bir reaksiyon alacağını hep birlikte göreceğiz.