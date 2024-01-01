Apple, 12 yıllık geleneğini bozdu
Teknoloji devi Apple, 12 yıldır sürdürdüğü bir geleneği bozdu. Şirketin 2023'te piyasaya sürdüğü cihazlar arasında ilk kez bir iPad bulunmadı.
Apple, 12 yıllık bir gelenekten şaşırtıcı bir şekilde
vazgeçerek 2023 yılında yeni bir iPad piyasaya sürmemeyi tercih etti ve böylece
teknoloji devi, iPad ürün serisinin 2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana
ilk kez bir takvim yılı boyunca yeni bir tablet piyasaya sürmekten kaçınmış
oldu.
ÜRÜN PORTFÖYÜNÜN TEMEL TAŞI OLMUŞTU
Shift Delete’in haberine göre; şirketin her yıl en az bir
yeni model tanıtmasıyla, yıllık iPad sürümleri serisi Apple için bir marka
haline gelmişti. Hatta son zamanlarda Apple, yılda dört yeni iPad modeli
çıkararak sınırları daha da zorladı. Ancak 2023 yılında Apple bu geleneği
bozmayı tercih ederek şirketin tablet serisine yaklaşımında değişimin sinyalini
verdi.
Son iPad sürümü Ekim 2022’de gerçekleşti ve 2023’te iPad ile ilgili tanıtılan tek donanım USB-C’li Apple Pencil oldu.
Sürüm modelindeki bu
kırılma, Apple’ın motivasyonları ve iPad’in yönü üzerindeki potansiyel
yansımaları hakkında spekülasyonlara yol açması açısından önemli.
2023’te yeni iPad sürümlerine ara verilmesi, Apple’ın tablet
stratejisini yeniden değerlendirmek için yaptığı stratejik bir hamle olabilir.
iPad daha gelişmiş ve yaygın olarak benimsenen bir aygıta dönüştükçe, birçok
kullanıcı için sık sık donanım güncellemesi yapma ihtiyacı azalmış olabilir.
Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple’ın yaklaşımını
yeniden gözden geçirerek daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemeleri
yapmayı tercih etmesine neden olmuş olabilir.
Buna ek olarak, iPad serisinin artan karmaşıklığına ilişkin
eleştiriler ve iPadOS’in yönüne ilişkin sorular, Apple’ın bir ara verme ve
ileriye dönük daha tutarlı ve amaca yönelik bir tablet stratejisi planlama
kararını etkilemiş olabilir.
İleriye dönük söylentiler ve analist tahminleri, 2024’ün iPad serisi için çok önemli bir yıl olacağını gösteriyor. Raporlar, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro dahil olmak üzere her modelin donanımsal bir yenilemeden geçmesinin beklendiğini gösteriyor.
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