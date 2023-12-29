2023 yılında tarihe gömülen 6 Apple ürünü

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:28

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:28

Apple her yıl iPhone'ların, iPad'lerin, Mac'lerin ve bir çok ürünün yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bununla birlikte, bazı Apple ürünleri de her yıl sessiz sedasız piyasadan kalkıyor.

Peki Apple bu sene hangi ürünlere veda etti?

CHIP Online'ın haberine göre; 2023 yılında üretimi durdurulan ve artık satın alamayacağınız tüm Apple ürünlerinin listesi...

MINI IPHONE

Apple iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra, şirket iPhone 13 mini'nin satışını hemen durdurdu. Yani Apple'ın 5,4 inç ekrana sahip iki iPhone modeli artık mevcut değil. Yeni bir mini model beklediğini söyleyen tüketiciler olsa da küçük iPhone'lar Apple'ın onları üretmeye devam etmesini sağlayacak kadar iyi satmadı.

MAGSAFE PİL PAKETİ

Artık iPhone mini olmadığına göre MagSafe Pil Paketine de gerek yok. Üretimi durdurulan bu Apple ürünü şık ve kompakt bir tasarıma sahipti. Ancak ne yazık ki, uygulaması pek başarılı değildi.

MagSafe Pil Paketi iPhone'ları çok az şarj ediyor, şarjı zar zor dolduruyordu. Üçüncü parti çözümlerden daha pahalı olmasına rağmen hiçbir iPhone modelini %100 şarj edebilecek yeterlilikte olamadı.

TOUCH BAR

Bize sorarsanız, Touch Bar'lı MacBook Pro'nun tasarım açısından en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ne yazık ki Apple'ın diğer tercihleri bu tasarımı kullanışsız hale getirdi. M3 Mac'lerin duyurulmasıyla birlikte şirket bu özelliği sonlandırmaya karar verdi. Artık bir M3 MacBook satın almayı planlayanlar 14 ve 16 inçlik seçenekler arasından seçim yapabiliyor.

MAGSAFE DUO

Apple, iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra Eylül ayında MagSafe Duo Şarj Cihazını kullanımdan kaldırdı. 2020 yılında piyasaya sürülen MagSafe Duo, hem iPhone'lar için MagSafe şarj cihazına hem de Apple Watch manyetik şarj bölmesine sahip 129 dolarlık katlanabilir bir şarj altlığıydı.

DERİ AKSESUARLAR

Apple, şirketin çevresel duyarlılık çabalarının bir parçası olarak Eylül ayında iPhone kılıflarının deri versiyonları, MagSafe Cüzdan, Apple Watch kayışları ve daha fazlası dahil olmak üzere deri aksesuarların satışını durdurdu. Apple, aksesuarlar için deriden daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söylediği yeni bir FineWoven kumaş malzemesini tanıttı.

LIGHTNING AIRPODS PRO 2

Son olarak Apple, Lightning bağlantı noktasına sahip 2022 AirPods Pro 2'yi üretimden kaldırdı. İlk başta Apple'ın sadece yeni bir kılıf sunacağını düşünmüştük, ancak şirket ikinci nesil bir AirPods Pro 2'yi piyasaya sürdü.