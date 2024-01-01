Apple'ın 2024'te sunacağı yeni iOS 17 özellikleri

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:53

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:53

Teknoloji devi Apple tarafından bu yıl sunulacak yeni iOS özellikleri merak ediliyor. 2024'te iOS 18’e kadar iOS 17 için birçok yeni özellik çıkacak.

iOS 17 için 2024 içerisinde çıkacak en büyük özelliklerden birisi hırsızlık konusunda olacak. Kaçıranlar için Wall Street Journal tarafından yılın başında hazırlanan bir rapor, ABD merkezli olarak çok ses getirmişti.

HIRSIZLARA KÖTÜ HABER

Detaylı bir içerik hazırlayan Joanna Stern, ABD’deki hırsızların özellikle iPhone kullanıcılarını hedef aldığını, onların telefonunu çalmadan önce iPhone parolalarını öğrenmeye yönelik bir yapı kurduğunu gözler önüne sermişti.

LOG'un aktardığı habere göre; özellikle barlarda avlanan hırsızlar, sadece giriş parolasını öğrendiği telefonları çalıyor, bunun için de uzaktan kamera ile video kaydı alıyor.

Yeni nesil iPhone’larda Face ID ve Touch ID gibi biyometrik giriş sistemleri yer alıyor ancak bunlar bir şekilde çalışmazsa, kişiler telefonlarını açmak için parola girmek durumunda kalıyor.

Bu anı kamera ile kayıt altına hırsızlar, parolasını öğrendikleri iPhone’u çalarak uzaklaşıyor ve bu parolayı kullanarak iPhone sahibinin telefonu uzaktan kilitlemesini engelliyor.

Bu parola ile telefon içerisinden yeni bir Apple ID parolası belirlenebiliyor (Face ID ve Touch ID açıksa bile) ve bu sayede “Bul” özelliği kapatılabiliyor ya da kişiler güvenilir olarak belirledikleri diğer Apple cihazlardan atılabiliyor.

Hırsızlar iPhone’ların ikinci eldeki yüksek değerinin farkında ancak daha çok banka hesaplarıyla ilgileniyorlar. Hırsızlar telefonda yüklü banka uygulamalarına giriş yaparak buradan para çalabiliyor. Bu konu geçtiğimiz haftalarda bir kez daha gündeme gelmişti çünkü Apple beta sürümü çıkan iOS 17.3 ile önemli bir koruma sistemi getireceğini duyurmuştu.

YENİ KORUMA SİSTEMİ

Apple’ın “Stolen Device Protection” adını verdiği bu yeni altyapı, çalınan iPhone’lardaki hesapların / verilerin korunmasına odaklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre bu özellik açık olduğunda, iCloud Anahtar Zinciri’nde saklanan parolaları veya Geçiş Anahtarları’nı görüntüleme, yeni bir Apple Card için başvurma, Kayıp Modu’nu kapatma, tüm içeriği ve ayarları silme ya da Safari’de kayıtlı ödeme yöntemlerini kullanma gibi işlemler için mutlaka Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekecek.

Bu ekstra adım, bir hırsızın bahsi geçen eylemleri yalnızca elde ettiği iPhone’un parolasıyla gerçekleştirmesini engelleyecek. Bu özellik aynı zamanda iPhone ile ilişkili Apple ID parolasının değiştirilmesi gibi çok daha hassas eylemler için, biyometrik kimlik doğrulamanın üzerine faydalı bir gecikme katmanı da ekleyecek.

Buna göre örneğin Apple ID değiştirmek için bir kişinin önce Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve tekrardan Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması gerekecek.

Süreçte eğer iPhone ev veya iş yeri gibi tanıdık yerlerde ise herhangi bir gecikme uygulanmayacak. Bu özellik opsiyonel olarak sunulacak ancak herkesin açması özellikle tavsiye edilecek. iOS 17.3 tahminlere göre ocak ya da şubat ayında indirmeye sunulacak.

ORTAK ÇALMA LİSTESİ SEÇENEĞİ

iOS 17 üzerine 2024’te başka özellikler de gelecek. Örneğin Apple Music aboneleri için yeni bir ortak çalma listesi seçeneği sunulacak. Bu seçenek birden fazla kişinin, paylaşılan ortak bir çalma listesine şarkı eklemesine, sıralama yapmasına ve listeden şarkı kaldırmasına olanak tanıyacak.

Otel odaklarındaki TV’ler için özel bir AirPlay altyapısı hazırlayan Apple, 2024’te Avrupa Birliği yönetmeliği üzerinden App Store’un kapılarını da açacak. Bu gerçek olduğu zaman iOS cihazlara App Store dışından uygulama yüklenebilecek, App Store’a alternatif uygulama mağazaları karşımıza çıkacak.

2024’te iOS ile bağlantılı olarak yeni nesil CarPlay’i de kullanıma sunacak Apple, 2024 yılında yüksek ihtimalle “Uydu Üzerinden Yol Yardımı” imkanını da uydu bağlantı desteği verilen ABD dışındaki diğer ülkelere genişletecek.

Avrupa Birliği yönetmeliği üzerinden yeni yılda iMessage merkezli olarak RCS desteği sunmaya başlayacak şirket, WWDC24 kapsamında ise yeni sürüm iOS 18’i tanıtacak. iOS 18’in en büyük odak noktası “üretken yapay zeka” olacak, bu temelde Siri çok daha akıllı hale gelecek ve başka bazı büyük imkanlar görücüye çıkarılacak.