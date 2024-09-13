iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi teste girdi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 06:04

Güncelleme: 13.09.2024 - 06:04

iPhone 16 serisini yeni tanıtan Apple, özellikle 'pro' eklentisi olan modellerde işlemci tarafında iddialı. Geekbench'ten alınan verilere göre A18 Pro, platformun tek çekirdek testlerinden 3 bin 409, çoklu çekirdek testinden ise 8 bin 492 puan aldı.

iPHONE'LAR GİDEREK MAC PERFORMANSINA YAKLAŞIYOR

Öte yandan iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde kullandığı A18 Bionic işlemcisinin tek çekirdek puanı 3 bin 114 çok çekirdek puanı ise 6 bin 666 oldu.

Ortaya çıkan bu sonuçlar M1 işlemcisyle kıyaslandığında ise iPhone'un Mac performansına yaklaştığı görülüyor. Apple'ın M1 çipinin çoklu görev puanı 8 bin 351. Yani 2020'de Mac'lerde kullanılan M1 işlemcisi 2024 yılında iPhone 16 Pro'da kullanılan A18 Pro çipinin altında performans sergilemiş.