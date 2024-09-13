iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi teste girdi
Yeni tanıtılan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te tercih edilen A18 Pro işlemcisi için kıyaslama sonuçları geldi.
iPhone 16 serisini yeni tanıtan Apple, özellikle 'pro' eklentisi olan modellerde işlemci tarafında iddialı. Geekbench'ten alınan verilere göre A18 Pro, platformun tek çekirdek testlerinden 3 bin 409, çoklu çekirdek testinden ise 8 bin 492 puan aldı.
iPHONE'LAR GİDEREK MAC PERFORMANSINA YAKLAŞIYOR
Öte yandan iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde kullandığı A18 Bionic işlemcisinin tek çekirdek puanı 3 bin 114 çok çekirdek puanı ise 6 bin 666 oldu.
Ortaya çıkan bu sonuçlar M1 işlemcisyle kıyaslandığında ise iPhone'un Mac performansına yaklaştığı görülüyor. Apple'ın M1 çipinin çoklu görev puanı 8 bin 351. Yani 2020'de Mac'lerde kullanılan M1 işlemcisi 2024 yılında iPhone 16 Pro'da kullanılan A18 Pro çipinin altında performans sergilemiş.
Etiketler: #iPhone 16 Pro #iPhone 16 Pro Max
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması