Apple'ın asla tanıtmayacağı bir iPhone modeli

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:05

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:05

iPhone tarafında tasarım 'acayip' bir gelişim göstermedi ancak bazı tasarımcılar var ki olsa çok iyi olur dedirten cinsten tasarımlar yapıyor. Onlardan birini yapan Antonio De Rosa, iPhone Vision adını verdiği bir model tasarladı. Tasarım olarak eski modellerdeki iPhone'lara gönderme yapan cihaz, arka tarafta yıllardır benimsenen kameralardan farklı bir kuruluma sahip.

Xiaomi'lerde gördüğümüz arka kameranın yanında konumlandırılan mini ekran iPhone Vision olarak adlandırılan tasarıma eklenmiş. Bu haliyle oldukça iyi duran iPhone, yandan bakıldığında iPhone 11 serisine benziyor.

Bu iPhone'un ismindeki ilham elbette bir süre önce tanıtılan Apple Vision Pro'dan.

Önden bakıldığında ise kavisli ekranı bulunan telefonun iPhone 14'lerle küçültülen çentiği burada da benzer boyutlarda yer alıyor.

Rosa, kamera tarafında uzun zamandır geleceği konuşulan periskop kamera lensini ve Liquid Lens'i tasarımına ekliyor.

Konsept olarak tasarladığı bu telefon için 1.599 dolarlık bir fiyat biçen Rosa, belki de iPhone'a veya başka modellere ilham olur.