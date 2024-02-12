Apple'ın belgelerini çalan eski çalışanı hapse gidecek

Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 12.02.2024 - 00:10

Apple'ın eski çalışanlarıyla başı dertte. 9to5Mac'in haberine göre 2018 yılında sürücüsüz araçların geliştirilmesiyle ilgili teknolojiler de dahil olmak üzere şirket belgelerini çalmakla suçlanan eski bir Apple çalışanı olan Xiaolang Zhang,120 gün hapis cezasına ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldı. Ayrıca 146 bin 984 dolar da tazminat ödemesine karar verildi.

ESKİ APPLE MÜHENDİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Zhang ilk kez 2018 yılında ABD'den Çin'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Bunun yerine oradaki XMotors'a katıldı. XMotors, Çin merkezli ve otomobiller için otonom teknojiler geliştiren bir girişim. Apple, söz konusu çalışanın kovulma sürecinde tuhaf davrandığını fark ettiğini söylüyor.

Soruşturma sırasında Zhang'ın, Titan Projesi ve bir diğer adıyla Apple Car, otonom bir arabanın devre kartının mühendislik şemasını içeren 25 sayfalık bir belge de dahil olmak üzere dosyaları çaldığı keşfedildi. 2018'de suçsuz bulunmuştu ancak 2022'de suçunu kabul etti ve şu anda hapis cezasına çarptırıldı.