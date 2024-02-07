Apple Vision Pro parçalarına ayrıldı! 'En karmaşık donanıma sahip'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:09

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:09

Apple Vision Pro bu hafta ABD'de resmen satışa çıktı. Binlerce kişi anında satın aldı. Cihazı satın almak için sıraya girenlerin çekilen videolarının yerini yolda yürürken kullanılan Vision Pro'larınkiler aldı. Cihaz zaten tanıtıldığı günden beri oldukça fazla konuşuluyordu. Kısa bir süre önce sağlamlık testi yapılan cihaz beklenenden daha sağlam çıksa da yine de oldukça kırılgan ve tuzla buz olmaktan kurtulamadı. Bu sefer de cihaz parçalarına ayrıldı ve iç kısımda yer alan donanım ortaya çıktı.

APPLE VISION PRO PARÇALARINA AYRILDI!

Farklı cihazları parçalarına ayıran iFixit aslında tamir edilebilirlik oranını kullanıcılara göstermek için bunu yapıyor. Vision Pro ellerine geçince onu da parçalarına ayıran ekip, cihazın içinden çıkan karmaşık ve ürpertici teknolojiye ışık tutuyor.

Videonun sonunda ''Apple'ın şimdiye kadarki en karmaşık donanıma'' sahip cihazı olduğu aktarılıyor.

O kadar karmaşık bir yapıdan bahsediliyor ki tek videoya sığmamış. Öte yandan Vision Pro'da yer alan 3 katmanlı ekran gösteriliyor. EyeSight ekran, üç katmandan oluşuyor ve bunlar genişletme katmanı, merceksi bir katman ve OLED. Apple'ın tanıtımı yaparken de bahsettiği gibi bu teknoloji cihazı takan kişinin gözlerini dışarı yansıtıyor ve 3 boyutlu görünüm sağlıyor. Bu sayede göz kontağı da kuruluyor.

Videoda aslında bu ekran teknolojileri ve avantajları, dezavantajları ayrıntılandırılıyor. iFixit cihaz için daha tamir edilebilirlik puanı da yayınlamadı.

İşte inceleme videosu: