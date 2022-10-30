Apple'ın Çin ile ilgili planları istediği gibi gitmiyor

30 Ekim 2022 Pazar, 23:46

Apple'ın en büyük üretim ortağı Foxconn, karantina nedeniyle zor günler geçiriyor. iPhone serisiyle akıllı telefon tarafında diğer markalarla rekabet eden Apple üretim hattının büyük bir kısmı da Çin’de bulunuyor. Bu durumdan rahatsız olduğunu daha önce de belirten şirket, yönünü başka ülkelere çevirmek için girişimlere başlamıştı. Fakat süreç beklendiği gibi ilerlemiyor.

KARANTİNA NEDENİYLE iPHONE ÜRETİMİNDE GECİKME

Koronavirüse karşı “sıfır tolerans” politikasıyla mücadele eden Çin, bu bağlamda en ufak salgın belirtisinde bile o bölgedeki çalışmayı durduruyor. Herhangi bir fabrika, ufak bir hastalık belirtisinde karantinaya alınıyor. Söz konusu kararlar sebebiyle de teknoloji şirketleri önemli sorunlar yaşamaya başladı.

iPhone 14 üretimi döneminde Foxconn fabrikasında gerçekleştirilen karantina süreci, akıllı telefon ailesinin gecikebileceği yönünde iddiaları gündeme taşımıştı. iPhone 14 serisi üretilse de süreç Apple'ın istediği gibi ilerlemediği için üretim hattını Çin'den, Tayland, Hindistan ve ABD tarafına çevirmek istiyordu.

Bu bağlamda planlama yapan Apple, kademeli olarak Foxconn’daki üretim talebini azaltacak ve fabrikadan sadece Çin için üretim yapmasını isteyecekti ancak koronavirüs salgını görülen fabrikada planlar değişti. Foxconn, karantina nedeniyle iPhone üretim planının sekteye uğrayacağını ve kademeli azaltma planının daha uzun bir süreye yayılabileceğini duyurdu.

Konu hakkında analist Ming-Chi Kuo da bazı detaylar paylaştı. Buna göre Apple'ın ana üretim yerini değiştirmesi kademeli olarak gerçekleşecek en fazla 5 yıl içinde tamamen Tayland’a taşınacak. Öte yandan Hindistan’daki Tata Group ve sözleşmeli üreticileri Pegatron veya Wistron’un üretim yüzdelerinin de bu kapsamda artması bekleniyor.