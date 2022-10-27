iPhone 15 serisinin RAM kapasitesi hakkında yeni sızıntı

27 Ekim 2022 Perşembe, 00:02

Apple, geçtiğimiz ayın başlarında tanıttığı iPhone 14 serisiyle birlikte beklenildiği gibi akıllı telefon dünyasında en çok konuşulan isim oldu. Şirket, başarısını katlayarak sürdürmek için muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda tanıtılacak iPhone 15 serisi için çalışmalarına başladı.

PRO MODELDE 8 GB RAM SUNULACAK

Shiftdelete.net'in haberinde yer verdiği detaylara göre Apple, son yıllarda amiral gemisi telefonlarının politikasını değiştiriyor. Standart ve Pro modelleri arasındaki makas yıldan yıla artıyor. Bu durum iPhone 15 serisiyle zirveye çıkacak gibi görünüyor. Son sızıntı bilgiler, seriye dair bazı bilinmeyenlere açıklık getiriyor.

Akıllı telefon dünyasında bilinen TrendForce’a göre iPhone 15 Pro, 8 GB RAM ile sahne alacak. Bu değer standart modellerinde 6 GB olarak kalabilir. Ek olarak PRo modelinin işlemci koltuğunda Bionic A17’nin olması bekleniyor. Şirket, standart modellerde ise Bionic A16 kullanmaya devam edecek.

Öte yandan Apple bugün yasalaşan Type-C girişini mecburen kabul ettiğini duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Apple pazarlama başkanı Greg Joswiak, yasalara uymak zorunda olduklarını açıkladı. Önemli kaynaklara göre iPhone 15, Avrupa’da Type-C girişine sahip olacak.

Apple, son dönemde serisindeki modellerin isminde değişikliğe gidiyor. Son sızıntı bilgilere bakılırsa serinin en güçlü oyuncusu iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra ismi ile sahne alacak. Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 ile birlikte hayatımıza giren Dynamic Island özelliğinin tüm iPhone 15 modellerinde yer alacağı bilgisini vermiştik.