Apple'ın da onlarca çalışanı işinden olabilir

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:34

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:34

Yapay zeka gibi kolaylık sağlayan araçların az sayıda kişiyle çok kişinin işini görmesi gibi avantajlar ve sektördeki kıtlıklardan doğan yüksek masraflar, son dönemde teknoloji şirketlerinin geniş çaplı işten çıkarma yapmalarına sebep oluyor. Örneğin Amazon, sadece 2023’te 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Bunun haricinde Webtekno'nun da aktardığı gibi Spotify, Twitch ve Google gibi pek çok dev şirketin de büyük kitleleri işten çıkardığını ve daha fazlasını da planladığını biliyoruz. Apple da dolaylı yoldan bu akıma dahil olmuş durumda.

SAN DIEGO'DAKİ 121 KİŞİNİN TEXAS'A TAŞINMASI İSTENDİ

Bu hamleyle teknoloji devi, iki takımı birleştirmeyi amaçlıyor. Fakat tahmin edeceğimiz üzere 121 kişilik ekibin kayıpsız ve sorunsuz bir şekilde farklı bir yere taşınması imkansız gibi bir şey. Bu yüzden de konuya aşina olan kaynaklar, çok sayıda kişinin işten çıkmak durumunda olacağını ön görüyor.

Söz konusu ekip, Siri’nin isabetliliğinden ve gelişiminden sorumlu. Ayrıca Çin, Hindistan, İrlanda ve İspanya’da da ofisleri bulunuyor. Başta belli bir taşınma kararından haberdar olan çalışanlara bunun şehir içinde farklı bir ofis olduğu belirtilmiş ve taşınmak için koliler ulaştırılmış. Fakat şu anda konum değişerek Austin olmuş.

ÇALIŞANLAR BU TAŞINMAYA SICAK BAKMIYOR

Şirket içinde farklı iş ilanlarına başvurabileceklerine yönelik dönüş alan çalışanların çoğu, mühendislik bilgisine sahip olmadıkları için durumun pek de telafi edilemeyeceğini düşünüyor.

Kararın arkasında ne olduğu bilinmese de kaynaklara göre Apple, şubat ayının sonuna kadar çalışanların taşınıp taşınmayacaklarına yönelik karar vermelerinin gerektiğini belirtmiş.

Taşınmama kararı veren çalışanlar, 26 Nisan’da işten çıkarılacak. Bu kişiler 4 haftalık tazminat alacaklar. Ayrıca Apple’da geçirdikleri her bir yıl, 4’ün üzerine ek hafta olarak eklenecek. 6 aylık da sağlık sigortası sunulacak.

Taşınmayı kabul edenler ise görevlerine devam etmenin yanı sıra, taşınma desteği olarak 7.000 dolar alacak.

Söz konusu bilgiler, tartışmalara yakın olduğunu belirten kaynaklardan geliyor. Apple, resmî olarak duyurduğu zaman tüm detaylar netleşecektir.