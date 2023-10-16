Apple'ın daha ucuz Vision Pro'su beklenenden pahalı olacak

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:57

Apple'ın geçen eylül ayında tanıttığı ve ses getiren cihazlardan biri olan Vision Pro için bir süre önce 'daha uygun fiyatlı bir versiyon' gelecek iddiaları gündeme gelmişti. Cihazın halihazırda çok yüksek bir fiyatla çıkacak olması tartışma konusu olurken, uygun fiyatlı olarak sunulması beklenen versiyonun çok da ucuz olmayacağı ortaya çıktı.

APPLE VISION PRO'NUN DAHA UYGUN FİYATLI VERSİYONUN NASIL OLMASI BEKLENİYOR?

Gazeteci ve tutarlı Apple haberleriyle dikkat çeken Mark Gurman'ın bildirdiğine göre uygun fiyatlı Vision Pro bile biraz pahalı olacak.

Burada söylenene göre Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı olması için donanımsal olarak bazı özellikler kırpılacak. Hatırlatmak gerekirse Apple'ın tanıttığı cihaz 3 bin 499 dolarlık fiyatıyla çok pahalı olarak sınıflandırılmıştı.

Aktarıldığı kadarıyla uygun fiyatlı Vision Pro için 2 bin dolar civarında bir fiyat belirlenecek. Burada feragat edilen özellikler arasında yüksük çözünürlüklü ekran ve işlemci olacak. Daha düşük çözünürlük sunulacağı aktarılan uygun fiyatlı versiyonda aynı zamanda maliyetleri düşürmek adına iPhone'larda kullanılan işlemci tercih edilecek.

Öte yandan fiyatı düşürmek adına EyeSight teknolojisi de yeni cihaza eklenmeyecek.

Yeni uygun fiyatlı Vision Pro'nun 2024 yılında karşımıza çıkması bekleniyor.