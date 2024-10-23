Apple'ın ekim etkinliğinin iptal olacağı iddia edildi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:44

Güncelleme: 23.10.2024 - 19:44

Apple, etkinliklerinde milyonlarca kişiye ulaşıyor ve büyük etki yaratmayı seviyor. Gazeteci Mark Gurman'ın ortaya attığı yeni iddialara göre Apple'ın ekim ayı sonuna doğru, yani birkaç gün içinde, etkinlik düzenlemesi bekleniyordu. Etkinlikte pek çok yeni ürün de tanıtılacaktı. Ancak Gurman'a göre etkinlik iptal oldu.

APPLE ETKİNLİĞİ İPTAL OLDU! PEKİ NEDEN?

Apple bu etkinliğinde iMac, MacBook Pro ve M4 işlemcili Mac Mini modellerini tanıtacaktı. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen iPad mini 7 geçtiğimiz günlerde basın bülteniyle tanıtıldı. Şirketin, Mac serisi cihazları için de benzer bir stratejiyi izlemesi bekleniyor.

Gurman'a göre Apple Store'daki iMac, MacBook Pro, Mac mini, Magic Mouse ve Magic Trackpad gibi ürünlerin stoklarının azaldı ve stokların bu denli düşük olması, yeni ürünlerin yakında duyurulacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Aynı zamanda Apple'ın çevrimiçi bir etkinliğe hazırlanmadığını aktaran Gurman, şirketin yeni ürünlerini basın bülteni olarak sunacağını söylüyor. M4 işlemcili Mac'ler eğer ekim ayı bitmeden tanıtılırsa, 1 Kasım 2024'te piyasaya sürülebilir.