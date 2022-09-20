Apple, App Store fiyatlarına zam getirdi

20 Eylül 2022 Salı, 11:35

Bir süredir App Store tarafında yapacaklarıyla gündeme gelen Apple, şimdi de euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu App Store için öncelikle euro bölgesi olan Avrupa için sonrasında diğer ülkeler için zamlı tarifeyi uygulamaya hazırlanıyor.

App Store öncelikli olarak Avrupa'da zamlanıyor

Fiyat politikasıyla eleştirilen App Store, Google'ın Play Store'una göre çok daha maliyetli. Haliyle gelişticiler Play Store'da olan uygulamayı App Store'a eklerken daha yüksek rakamlar biçiyor. Bunun akabinde euro tarafında yaşanan değer kaybı App Store'un zamlanmasına neden oldu.

Euro kullanan ülkelere ek olarak App Store'daki uygulamaların zamlanacağı diğer ülkeler şu şekilde: Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç ve Vietnam.

Yukarıdaki ülkeler dışında başka hangi ülkelerde zam yapılacağı henüz belli değil.