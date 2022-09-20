Apple, App Store fiyatlarına zam getirdi
Apple'ın uygulama mağazası için zam yaptığı açıklandı. Avrupa'da ve bazı seçili bölgelerde App Store uygulamalarına kısa süre içinde fiyatlar yansıyacak.
Bir süredir App Store tarafında yapacaklarıyla gündeme gelen Apple, şimdi de euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu App Store için öncelikle euro bölgesi olan Avrupa için sonrasında diğer ülkeler için zamlı tarifeyi uygulamaya hazırlanıyor.
App Store öncelikli olarak Avrupa'da zamlanıyor
Fiyat politikasıyla eleştirilen App Store, Google'ın Play Store'una göre çok daha maliyetli. Haliyle gelişticiler Play Store'da olan uygulamayı App Store'a eklerken daha yüksek rakamlar biçiyor. Bunun akabinde euro tarafında yaşanan değer kaybı App Store'un zamlanmasına neden oldu.
Euro kullanan ülkelere ek olarak App Store'daki uygulamaların zamlanacağı diğer ülkeler şu şekilde: Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç ve Vietnam.
Yukarıdaki ülkeler dışında başka hangi ülkelerde zam yapılacağı henüz belli değil.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- KPSS'de yeni skandal!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- Acıbadem'den Haluk Pekşen açıklaması