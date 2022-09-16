iPhone 14'lerde aktivasyon sorunu! Apple'dan yanıt geldi

16 Eylül 2022 Cuma, 11:14

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 14 serisini bazı ülkelerde ön siparişe açtığını duyurdu. Kullanıcılar, iPhone 14 modellerinde aktivasyon sorunu olduğunu bildirdi.

MacRumors tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, yayınladığı bir notta “iOS 16 için WiFi ağlarıyla cihaz aktivasyonunu etkileyecek bir sorun mevcut” ifadelerine yer verdi.

APPLE SORUNU DOĞRULADI

ShiftDelete'de yer alan habere göre Apple, kullanıcıların sorunu çözebilmesi için ilk kurulum aşamasında Mac’e veya iTunes ile PC’ye bağlan seçeneğini seçmelerini ve daha sonra bir önceki ekrana dönüp WiFi bağlantısını tekrar denemelerini tavsiye ediyor. Bu işlemin çoğu zaman işe yaradığını belirten şirket, sorun giderilene kadar kullanıcıların bu şekilde deneme yapması gerektiğinin altını çizdi.

Henüz resmi bir düzeltme olmadığını belirten Apple, çalışanlarına bu sorun için onarım kaydı oluşturmamaları gerektiğini duyurdu.

Kurulum esnasında cihaz etkinleştirme sorununu gideren güncelleme yayınlandı. iOS 16.0.01 güncellemesiyle birlikte, mevcut sorunlar düzeltildi.

Apple, iPhone 14 modellerinden birini satın alan müşterilerin etkinleştirme sorunu yaşamaması için bir Mac veya PC ile cihazlarını doğrudan iOS 16.0.1’e yükseltmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bir destek belgesinde Apple, yeni ?iPhone 14? ve ?iPhone 14 Pro? müşterilerine, yeni iPhone’larını iOS 16.0.1’e güncelleyene kadar “iMessage ve FaceTime etkinleştirmeyi tamamlayamayabilir” diyor.

Şirketin mevcut sorunları ne zaman ortadan kaldıracağı henüz bilinmiyor.