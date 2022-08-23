Apple'ın eski çalışanından, şirketi karıştıracak itiraf

23 Ağustos 2022 Salı, 12:14

Dünyaca ünlü teknoloji şirketleri belirli aralıklarla çalışanlarının gizli proje bilgilerini çaldığı haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Apple da bu konuda en çok mağdur olan firmalardan biri konumunda. Zira şirket, bugüne dek kanıtlanan veya kanıtlanamayan birçok sızıntı ve proje hırsızlığı olayları nedeniyle ipleri her zamankinden daha sıkı tutuyor.

ShiftDelete'in haberine göre; kısa bir süre önce Apple’ı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Eski bir şirket çalışanı, mahkemede dünya devinin üzerinde gizlilikle çalıştığı otomobil projesiyle ilgili önemli ve kritik belgeleri çaldığını resmen kabul etti.

Xiaolang Zhang adlı Çinli çalışanı ağır bir hapis cezası bekliyor.

TİCARİ SIRLARI ÇALDIĞINI KABUL ETTİ

Xiaolang Zhang, 2015 ila 2018 yılları arasında Apple’ın 2022 itibariyle sıkça gündeme gelen sürücüsüz otomobil projesinde çalıştı. Ancak Zhang, daha sonra Xpeng olarak da bilinen Guangzhou Xiaopeng Motors Technology adlı Çinli elektrikli otomobil üreticisinde çalışacağını söyleyerek görevinden ayrıldı.

Apple, Xpeng’e geçiş yapan Zhang adlı eski şirket çalışanını gizlilikle yürütmüş olduğu otomobil projesiyle ilgili 24 GB civarında olan ve içerisinde proje hakkında 25 sayfalık belge, Apple’ın prototiplerini ve prototip gereksinimlerini açıklayan referans kılavuzları ve PDF’ler de dahil olmak üzere kritik bilgileri çaldığı iddiası ile suçladı.

DEVRE KARTLARINI VE SUNUCUYU ÇALMIŞ

Bunun yanı sıra çalışanın ilgili verileri AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına aktardığı ve hatta şirketin otonom araç laboratuvarından devre kartları ve bir sunucu aldığı tespit edildi. Son olarak Xiaolang Zhang, dün San Jose’deki federal mahkemede suçunu resmen kabul etti.

Apple’ın gizli ticari bilgilerini çaldığını doğrulayan Zhang şimdi 10 yıl hapis ve 250 bin dolarlık para cezası ile karşı karşıya. Mahkemenin nihai kararı kasım ayındaki celsede vermesi bekleniyor.