Apple ters köşe yapabilir: iPhone 14 ailesiyle ilgili yeni iddia

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:02

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen iPhone 14 ailesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple’a yakın olduğu belirtilen bazı kaynaklar, Apple’ın iPhone 14 mini modelini piyasaya süreceğini iddia ediyor.

ShiftDelete'in haberine göre; iPhone 14 serisi ile ilgili en çok tartışma yaratan iddialardan biri mini modelinin piyasaya sürülmeyecek olması. Henüz kesinleşmese de iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satışlarından memnun olmayan şirketin iPhone 14 ailesinde mini modeline yer vermeyeceği tahmin ediliyordu.

'iPHONE 14 MİNİ' PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlara odaklanan Apple’ın A16 işlemci performansı konusunda beklentilerin gerisinde kaldığı iddia ediliyor. Şirketin iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde A16, diğer modellerede ise A15 işlemci kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Apple’ın yeni modellerde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacağı geçen günlerde sızdırıldı.

Yüzde 57 daha büyük kamera lensiyle geleceği belirtilen iPhone 14 serisi, 8K video kayıt özelliğine sahip yeni bir 48 Megapiksel ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

GÖRSELLER NETLEŞTİ

iPhone 14 ailesinin ekranın üst kısmı ile bitişik çentik tasarımı yerine Samsung benzeri kamera deliğine sahip olacağı sızdırılan görseller ile netleşti. Paylaşılan görsellere bakıldığında şirketin iPhone 14 serisinde LiDAR sensör kullanmayacağı açıkça görülebiliyor.

Görsel: ShiftDelete

Tedarik sorunu ve çip krizi nedeniyle akıllı telefon üretiminin maliyeti arttı. İddiaya göre Apple, artan maliyetler nedeniyle yeni modellerini iPhone 13 ailesinden 100 dolar daha yüksek fiyata satacak.