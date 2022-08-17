Apple çalışanları haftada 3 gün ofise dönüyor
Apple, şirketin California merkezi yakınlarındaki Santa Clara County'deki çalışanlarından eylül ayından itibaren haftada 3 gün ofise gelmelerini istedi.
Apple çalışanları, eylül ayından itibaren ofise geri çağrıldı. Çalışanların burada haftada üç gün çalışmaları bekleniyor.
Apple çalışanlarından Salı ve Perşembe günleri ofislerine gitmeleri istenecek. Bireysel ekipler ise, yüz yüze çalışma için ek bir üçüncü gün seçecekler.
KARAR ERTELENMİŞTİ
Yaz boyunca Apple çalışanları haftanın iki günü ofislerinden çalışıyordu. Apple, bu yılın başlarında çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışacağı bir sisteme geçmeyi planlamış; ancak artan Covid-19 vakalarını gerekçe göstererek bu kararı ertelemişti.
Apple'ın yazılım başkanı Craig Federighi, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada eylül ayının Apple'da pilot hibrit çalışmanın "gerçek başlangıcı" olacağını söyledi.
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