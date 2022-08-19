Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı: Hackerlar cihazlarınızı tamamen ele geçirebilir
Apple, iPhone, iPad ve Macbook'ları etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurarak, kullanıcılarına cihazlarının işletim sistemlerini güncellemeleri çağrısı yaptı.
Apple, iPhone, iPad ve Macbook'ları etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurarak, kullanıcılarına cihazlarının işletim sistemlerini güncellemeleri çağrısı yaptı.
Teknoloji devinden Çarşamba günü yapılan iki güvenlik duyurusu, bilgisayar korsanlarının bu açığı kullanarak cihazların kontrolünü tamamen ele geçirme tehlikesi olduğunu ortaya koyuyor.
Söz konusu açığa yönelik olarak sistem güncellemesi yayınlayan Apple, güncellemenin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.
Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.
Guardian'a konuşan SocialProof Security güvenlik şirketinin CEO'su Rachel Tobac, sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söyledi.
Tobac, özellikle kamuoyunun gözünün önünde bulunan aktivist, gazeteci gibi kişilerin "sofistike, devlet boyutunda casuslukların hedefinde olabileceğini belirterek", sistem güncellemesini hızla yapması gerektiğinin altını çizdi.
Apple sistem açığından kaç kullanıcının etkilendiği bilgisini paylaşmadı.
İsrailli NSO Group gibi ticari casusluk programları geliştiren şirketlerin bu gibi sistem açıklarını kullandıkları biliniyor.
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