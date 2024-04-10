Apple'ın geliştirdiği söylenen akıllı ev ürünleri

Apple'ın yapay zekaya daha fazla yatırım yapması hangi yeni ürünleri geliştireceği sorusunun sorulmasına neden oldu ve elimizde bazı tahminler var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 18:06
Apple'ın geliştirdiği söylenen akıllı ev ürünleri
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Apple'ın çok çeşitli teknolojilik ürünleri yok ancak bazı tahminler Apple Car projesinin iptal edilmesinin ardından şirketin, akıllı ev ürünleri tarafında bazı icraatların olacağı yönünde oluyor. Peki Apple'ın hangi akıllı ev ürünlerine yönelmesi bekleniyor?

APPLE HANGİ AKILLI EV ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR?

Apple yapay zeka odaklı hamlelerine devam ediyor. Kısa bir süre önce Bloomberg, şirketin akıllı ev alanına giriş yapacağını aktarmış ve robot geliştirebileceğini bildirmişti. 

Gazeteci Mark Gurman, Apple'ın tahmini olarak hangi akıllı ürünlere yönelebileceğini yazdı. Bunlar, kameralı bir Apple TV, akıllı ekran, robotik kollu bir masaüstü cihazı ve kişisel robot olabilir. 

Kameraya sahip bir Apple TV özellikle Vision Pro ve tvOS 17 sonrasında FaceTime tarafında işe yarar bir hamle olabilir. Burada ev işlerini otomatikleştirme ve jest tabanlı kontroller de konuşuluyor. Öte yandan şirket akıllı bir ekran üzerinde çalışıyor olabilir, bu tıpkı iPad gibi bir işlev sunmasa da benzer bir deneyim sunabilir.

Robotik kollu bir masaüstü cihazı FaceTime tarafında pratik bir kullanım sunarken, kişisel robot, robot süpürgeler ya da Samsung ve Sony'nin tanıttığı robotlar gibi bazı ev işlerinde yardımcı olabilir.


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