Eski Apple tasarımcısı ve OpenAI CEO'su şirket kurdu
OpenAI CEO'su Sam Altman ve eski Apple tasarımcısı olan Jony Ive arasında ortaklık kurulduğu ortaya çıktı. İkili bir şirket kurdukları iddiasıyla gündemde.
Apple'dan ayrılmasıyla gündem olan eski tasarım şefi Jony Ive, yaptığı diğer işlerle adından söz ettirirken, daha önce de ortaya çıkan bir iddia daha da ciddileşmeye başladı. OpenAI CEO'su Sam Altman ile gizemli bir şirket kurduğu iddiasıyla gündeme gelen Jony Ive, yapay zeka destekli kişisel cihaz odaklı çalışacaklar. Yani en azından ortadaki iddialar bunu söylüyor.
SAM ALTMAN VE JONY IVE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR
The Information tarafından aktarılan habere göre Altman zaten yapay zeka destekli bir cihaz geliştirmek istiyordu ve bu isteğini gerçekleştirmek için eski Apple tasarımcısından yardım alacak.
Yapay zeka destekli bu kişisel cihazın ne olduğu şu an için bilinmiyor.
Ive ve Altman tarafından öncülük edilen bu proje için söylenene göre 1 milyar dolarlık fon arayışı bulunuyor.
Daha önce Financial Times, ikilinin Japon yatırım şirketi SoftBank'tan bu yeni projelerine fon almak için görüşmeler yaptığı aktarılmıştı.
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